9 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Синоптики рассказали, когда в Воронеже закончится снегопад
Осадки начались в ночь на 9 декабря.
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Начавшийся в Воронеже в ночь на субботу, 9 декабря, снегопад, вероятно, завершится к утру воскресенья, 10 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра. Однако, согласно прогнозу, потом осадки возобновятся и продолжатся минимум до среды, 13 декабря.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в снегопад с Центрального автовокзала задержали отправление всех автобусов. Время задержки составило от одного до двух часов.