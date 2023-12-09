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9 декабря, источник: РИА "Воронеж"

Синоптики рассказали, когда в Воронеже закончится снегопад

Осадки начались в ночь на 9 декабря.

Сейчас в Остине: +16° 4 м/с 42% 749 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

Начавшийся в Воронеже в ночь на субботу, 9 декабря, снегопад, вероятно, завершится к утру воскресенья, 10 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра. Однако, согласно прогнозу, потом осадки возобновятся и продолжатся минимум до среды, 13 декабря.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в снегопад с Центрального автовокзала задержали отправление всех автобусов. Время задержки составило от одного до двух часов.

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