11:00 (мск), источник: Калининград.Ru
На въезде в Зеленоградск установили новую световую конструкцию с фигурами котов
Новую надпись сделали в соответствии с фирменным стилем города.
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На въезде в Зеленоградск установили новую световую конструкцию. Приветственную надпись дополнили фигурами котов. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
«Отслужившие свой срок светящиеся буквы заменили другими, причём выбрали шрифт, соответствующий брендбуку Зеленоградска. Надпись дополнили полюбившиеся жителям и гостям города “приветствующие коты” и элементы айдентики, указывающие на специфику Зеленоградска как города морских волн, котов и цветущих клумб», — говорится в публикации.
В 2022 году студенты БФУ имени Канта разработали фирменный стиль Зеленоградска. В основе логотипа курортного города использовали силуэт кошки, бутон розы и морские волны. Основные цвета фирменного стиля — зелёный, голубой и синий — применяют на сувенирной продукции, знаках навигации, при оформлении городских праздников и так далее.