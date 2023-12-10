Какой сегодня праздник: 10 декабря

Что интересного произошло 10 декабря
Сегодня отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН объявила о том, что Всеобщая декларация прав человека, которую она только приняла, есть ни что иное, как общая норма, к свершению которой обязаны стремиться люди всех держав. Спустя два года, 4 декабря, на 317-м пленарном заседании Генеральная Ассамблея решила установить в честь Декларации соответствующий праздник. Она выразила благодарность тем государствам, которые уже отметили годовщину принятия документа (как входящие в состав ООН, так и не входящие), и призвала остальные державы и заинтересовавшиеся ассоциации справлять 10 декабря как День прав человека.
Также Генеральная Ассамблея высказала пожелание увеличить прилагаемые усилия в этой области. А для того, чтобы был виден результат, она предложила передавать Генеральному секретарю ООН ежегодные отчеты касательно проделанной работы. В России 10 декабря проходят мероприятия, на которых обсуждаются вопросы о правах человека и их защите. В этот день чтят память жертв геноцида и политических репрессий. Праздничные мероприятия проводят общественные, правозащитные, религиозные и общеобразовательные организации, занимающиеся соблюдением прав человека. Также ежегодно выбирается тема, посвященная данному празднику.
Также сегодня Международный день прав животных. С целью прекращения их эксплуатации и убийства был установлен всемирный праздник. 23 сентября 1977 года Международная лига прав животных разработала Всеобщую Декларацию прав животного, взяв за основу Декларацию прав человека. 10 декабря 1998 года, во время празднования 50-летия подписания Декларации прав человека, было принято решение также отмечать эту дату как Международный день прав животных. В России событие стали широко справлять только с 2004 года. В этот день проводятся различные мероприятия — акции, конкурсы, распространяются листовки и другие агитационные материалы, выпускаются плакаты и проходят выступления звезд российской эстрады.
Во многих государствах сегодня отмечают Нобелевский день — церемонию вручения одной из самых престижных международных наград — Нобелевской премии, которая проходит ежегодно 10 декабря. Она присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества и пользуется международным признанием как самое почетное гражданское отличие.
А еще сегодня Всемирный день футбола. Футбол — самая массовая и популярная игра в мире, история которой насчитывает не одну тысячу лет. Играли в мяч ногами еще в Древнем Китае (Чжу-Кэ), в Спарте и Риме (Харпастум), авторство также приписывают саксонцам, проживавшим на территории Англии в VIII веке. Первый чемпионат мира прошел, что неудивительно, в Латинской Америке — в Уругвае — в июле 1930 года. Сейчас не менее 120 миллионов людей играют в футбол профессионально, еще большее количество человек гоняет мяч для удовольствия на свежем воздухе в свободное время.
Женская сборная Казахстана по футболу разгромила Армению в Лиге Наций.
Также 10 декабря в российской республике Марий Эл отмечается День марийской письменности — «Марий тиште кече». Именно в этот день в 1775 году в Санкт-Петербурге вышла первая марийская грамматика, составленная казанским архиепископом Ваниамином Пуцек-Григоровичем.
Исторические события 10 декабря в мире
1520-й — религиозный реформатор Мартин Лютер публично сжёг папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви;
1817-й — Миссисипи стал 20-м штатом США. Его название в переводе с языка индейцев означает «Большая река». Другие названия — «Штат магнолии» и «Штат гостеприимства»;
1848-й — Луи Наполеон Бонапарт избран первым президентом Французской Республики;
1901-й — вручены первые нобелевские премии;
1948-й — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию по правам человека.
Исторические события 10 декабря в Казахстане
1930-й — в Алматы открыт первый в республике Казахский государственный медицинский институт (КазГМИ). Его ректором был назначен выпускник Ленинградской военно-медицинской академии Санжар Асфендияров;
1991-й — Нурсултан Назарбаев принес присягу избранного народом первого президента страны;
1991-й — принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан;
1997-й — Акмола была официально объявлена столицей Республики Казахстан;
1997-й — в Казахстане создан Общенациональный фонд по поддержке малообеспеченных граждан.
Дни рождения знаменитостей 10 декабря в мире
В 1798 году родился Александр Брюллов — русский художник и архитектор;
в 1821 году родился Николай Некрасов — русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы. С 1847 по 1866 год — руководитель литературного и общественно-политического журнала «Современник», с 1868 года — редактор журнала «Отечественные записки»;
в 1945 году родилась Тамара Максимова — советская и российская телеведущая, журналистка, телепродюсер, актриса, сценарист;
в 1957 году родился Майкл Кларк Дункан — американский актер, наиболее известный своей ролью Джона Коффи в фильме «Зеленая миля»;
в 1962 году родился Абдулманап Нурмагомедов — советский и российский спортсмен (вольная борьба) и тренер, отец бойца Хабиба Нурмагомедова;
в 1972 году родился Брайан Молко — вокалист, гитарист и автор песен британской рок-группы Placebo.
Кто родился 10 декабря в Казахстане
В 1922 году родился Николай Силин — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, почетный гражданин города Семея;
в 1955 году родился Мараткали Нукенов — профессор кафедры правовых дисциплин Казахской академии труда и социальных отношений;
в 1955 году родился Ардак Амиркулов — режиссер, продюсер, сценарист. Является режиссером-постановщиком художественных фильмов «Гибель Отрара», «Абай». Картина «Гибель Отрара», помимо того, что была удостоена многих международных наград, в 1992 году номинировалась на «Оскар».
День смерти знаменитостей 10 декабря в мире
В 1997 году умер Евгений Майоров — советский хоккеист, олимпийский чемпион (1964), двукратный чемпион мира, спортивный комментатор;
в 2017 году умер Виктор Потапов — советский яхтсмен, двукратный чемпион мира;
в 2019 году умер Юрий Лужков — советский и российский политик и государственный деятель, 2-й мэр Москвы (1992—2010).
10 декабря в православном календаре
Сегодня отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамением». На иконе изображена Божья Матерь с молитвенно поднятыми руками и Младенец на ее груди. Православная церковь в этот день также чтит память преподобного чудотворца подвижника Романа Антиохийского, жившего в V веке. В народе Роману молились о разрешении от бесплодия и бесчадия.
Сегодня День ангела празднуют Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Фекла, Яков.