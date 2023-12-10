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11:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали штрафовать за запуск салютов и другой пиротехники

Жителям Ростовской области напомнили, что пиротехника запрещена до весны 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в декабре начали штрафовать за запуск салютов и фейерверков. Как стало известно, нарушителей спокойствия могут привлечь по административным статьям. Однако в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.

Хулиганы с пиротехникой забывают о том, что они могут попасть в поле зрения уличных камер наблюдения. После этого вычислить их будет довольно легко.

Возможные исходы для шутников ранее уже перечислили в ростовском управлении по делам ГО и ЧС.

Так, например, по статье 20.4 КоАП РФ административное наказание может предполагать штраф или предупреждение. При этом, если было повреждено имущество или нанесен легкий вред здоровью человека, заплатить придется до 5 тысяч рублей.

До 1 года лишения свободы грозит за повреждение имущества в крупном размере при неосторожном обращении с огнем (ст. 168 УК РФ). Срок до 5 лет предполагается, если был зафиксирован тяжкий вред здоровью или наступила смерть человека (ст. 218 УК РФ).

Напомним, на период с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года в Ростовской области ввели запрет на использование пиротехники. Исключение — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

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