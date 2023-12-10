Главное
Спецоперация на Украине
00:24 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Что можно и нельзя делать в Романов день 10 декабря, который называют Знамение

Собрали приметы и запреты на 10 декабря на Знамение.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 декабря вспоминает святого Романа Антиохийского. Кроме того, верующие чтят икону Божией Матери «Знамение». В народе отмечают Романов день, или Знамение.

Народные приметы на 10 декабря

Багряный рассвет указывал на сильный ветер. Про холода предупреждает фырканье коров. В том случае, если звезды ярко блестят на небе, то ударит мороз. Если небо тусклое, то будет оттепель.

Что нельзя делать 10 декабря

В Романов день женщинам запрещалось заниматься рукоделием. Согласно приметам, можно было зашить тепло. Не следует переедать, злоупотреблять алкоголем, ругаться. Нельзя пользоваться острыми предметами. А еще 10 декабря в дом не рекомендуется пускать больных и бедных. Считается, что они могут оставить беды и несчастья хозяевам дома.

Что можно делать 10 декабря

По традиции, святому молились об избавлении от бесплодия, а также об исцелении от недугов. Интересно, что рыбаки в Романов день ходили лес и искали оленьи рога на удачу. А еще предки верили, что, если встать лицом на север, то ветер сдует все неприятности.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта