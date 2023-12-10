РЖД добавили в новый график больше поездов по России и в СНГ

«Российские железные дороги» ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработал в 00.00 по московскому времени 10 декабря и будет действовать до 8 декабря 2024 года.
Так, в новом расписании движения будет курсировать 614 пар поездов дальнего следования (плюс 16 к прежнему графику). В частности, увеличится количество двухэтажных поездов — до 31 пары на 23 маршрутах (было 29 пар на 21 маршруте). Новые появятся на маршрутах: Москва — Адлер, Москва — Имеретинский Курорт, Уфа — Имеретинский Курорт, Москва — Чебоксары.
РЖД отмечают, что особое внимание уделено в новом графике и развитию межрегиональной маршрутной сети. Пассажирское железнодорожное сообщение появится на направлениях: Смоленск — Архангельск, Смоленск — Мурманск, Саратов — Мурманск, Тюмень — Дербент, Пермь — Кисловодск, Грозный — Казань и других.
Маршрутная сеть пригородных поездов увеличилась на 243 пары и составит 4585 пар (+5,6% к прошлому году).
Новый график включает 56 пассажирских поездов в международном сообщении. Прежде всего это составы в сообщении с Белоруссией и странами Средней Азии. В частности, после перерыва, связанного с ковидом, восстановлены маршруты Минск — Минеральные Воды, Минск — Архангельск и Челябинск — Ташкент. Перевозки пассажиров в поездах между Россией и СНГ осуществляет не только холдинг РЖД, но и железнодорожные компании этих стран.
Отдельно утверждён план организации туристических перевозок на 2023/2024 год: круглогодичные поезда, туры выходного дня и круизы. Среди новых турпоездов: «По Золотому кольцу», «К горам и термам», «Выходные в Домбае», «Жигулёвские выходные», «Владивостокские истории» и т. д.