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00:51 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости

РЖД добавили в новый график больше поездов по России и в СНГ

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Холдинг РЖД ввел новый график движения поездов: в нем больше электричек, поездов дальнего следования в России и международных маршрутов, в том числе в сообщении со странами СНГ, следует из сообщения компании.

Источник: © РИА Новости

«Российские железные дороги» ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработал в 00.00 по московскому времени 10 декабря и будет действовать до 8 декабря 2024 года.

Так, в новом расписании движения будет курсировать 614 пар поездов дальнего следования (плюс 16 к прежнему графику). В частности, увеличится количество двухэтажных поездов — до 31 пары на 23 маршрутах (было 29 пар на 21 маршруте). Новые появятся на маршрутах: Москва — Адлер, Москва — Имеретинский Курорт, Уфа — Имеретинский Курорт, Москва — Чебоксары.

РЖД отмечают, что особое внимание уделено в новом графике и развитию межрегиональной маршрутной сети. Пассажирское железнодорожное сообщение появится на направлениях: Смоленск — Архангельск, Смоленск — Мурманск, Саратов — Мурманск, Тюмень — Дербент, Пермь — Кисловодск, Грозный — Казань и других.

Маршрутная сеть пригородных поездов увеличилась на 243 пары и составит 4585 пар (+5,6% к прошлому году).

Новый график включает 56 пассажирских поездов в международном сообщении. Прежде всего это составы в сообщении с Белоруссией и странами Средней Азии. В частности, после перерыва, связанного с ковидом, восстановлены маршруты Минск — Минеральные Воды, Минск — Архангельск и Челябинск — Ташкент. Перевозки пассажиров в поездах между Россией и СНГ осуществляет не только холдинг РЖД, но и железнодорожные компании этих стран.

Отдельно утверждён план организации туристических перевозок на 2023/2024 год: круглогодичные поезда, туры выходного дня и круизы. Среди новых турпоездов: «По Золотому кольцу», «К горам и термам», «Выходные в Домбае», «Жигулёвские выходные», «Владивостокские истории» и т. д.

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