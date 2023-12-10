07:18 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Моржи Петропавловска наслаждаются купанием в ледяной воде в 40-градусный мороз
Пока одни североказахстанцы кутаются в теплые пледы даже в квартирах, другие нежатся в прорубях с ледяной водой.
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ПЕТРОПАВЛОВСК, 10 дек — Sputnik.В Северо-Казахстанской области который день стоят морозы под 40 градусов. Школьники и студенты перешли на дистанционный формат обучения, спасатели развернули пункты обогрева, людей просят без нужды не выходить на улицу, а моржи Петропавловска наслаждаются купанием в ледяной воде, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
«37 градусов мороза… Я полчаса долбила прорубь. Посмотрите, какая красота! Ощущается 47 градусов мороза», — отмечает любитель моржевания Ирина из ледяного «джакузи».
«Сегодня 33 градуса на улице. Отличная водичка. Здоровья всем!» — говорит морж из Петропавловска Игорь, окунаясь в прорубь.
Клуб моржей Петропавловска существует уже много лет. Вообще моржеванием петропавловцы занимаются еще с 1998 года, но тогда ныряльщиков было всего с десяток человек, причем в основном это были женщины. А сам клуб моржей появился около десяти лет назад.
Точное количество моржей активисты клуба назвать не могут — порядка 200. И любителей зимнего плавания становится все больше — к проруби постоянно приезжают новые люди. В основном моржеванием в Петропавловске занимаются люди от 23 до 60 лет, но есть и маленькие дети, и пожилые, тем кому за 70.
Купания покорителей ледяной воды проходят каждые выходные и праздничные дни с 11 до 13 часов на городском пляже реки Ишим. После купания тут обычно проходят дружные чаепития. В прошлые годы туда даже приезжала передвижная баня, чтобы можно было согреться и еще больше оздоровиться после проруби. И всегда здесь царит здоровая, веселая и душевная атмосфера.
Моржи отмечают, что холодная вода человека оздоравливает, отрезвляет, бодрит и дает энергию. А еще такое полезное увлечение дарит большой круг знакомых. Мы все как семья, признаются петропавловские моржи.
И напоследок совет начинающим ныряльщикам от опытного моржа с более чем 20-летним стажем Вячеслава Балова.
«Тем, кто ныряем в прорубь первый раз, не стоит сильно геройствовать — требуется подготовка. Для купания нужно подобрать одежду, которая легко снимается и одевается, потому что на мокрые ноги надеть обтягивающие брюки очень трудно, особенно на ветру», — отметил морж.
По словам Балов, в идеале нужны лыжные штаны с подкладом.
«Под ноги нужно взять коврик и не забыть полотенце. Некоторые берут с собой теплые тапочки, халат», — советует Вячеслав Балов.
А самое главное, отмечает «ветеран моржевания», найти внутренний покой.
«Всегда старался людям перед тем, как окунуться в прорубь, помочь успокоиться, следить за дыханием, быть осознанным. И те, кому удалось успокоиться получали гораздо больше, чем просто куча эмоций. Во время погружения происходит мини взрыв энергии. Она идет по каналам тонкого тела. Если человеку удается расслабить тело уже после окунания, дать возможность этой энергии пройти свободно, то он быстро согревается и приходит в норму».
Кроме того, в целях подготовки он рекомендует начать дома после ванны, после душа делать контрастные процедуры — начиная с ног и заканчивая макушкой головы.