06:48 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске вопрос нехватки мест автотранспорта перерос в огромную проблему
В Хабаровске очень проблемным становится вопрос хранения автотранспорта.
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В городе с завидной регулярностью возводят высотки. По мнению горожан, при планировании строительства новых домов почему-то не учитывается потребность в организации парковок для уже существующих домов.
Например, напротив дома Ворошилова, 8 автолюбителей попросили вывезти гаражи в связи со строительством нового жилкоплекса. На территории рядом с Ворошилова, 2 организовали парковку для новостройки. Как позже выяснилось, при межевании были допущены ошибки в расчетах, нашлись поддельные документы. В перспективе может так статься, что жильцы новостройки останутся без парковки, но это уже будет зависеть от решения суда.
Жильцам домов по улице Шеронова сотрудники мэрии предложили перевезти гаражи на улицы Панфиловцев или Трехгорную, напрочь позабыв о том, что это неудобно и невыгодно для самих горожан. Теперь же чиновники решили разогнать и целый ГСК по улице Демьяна Бедного. Решение властей горожане намерены оспаривать через суд.