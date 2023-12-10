07:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Госавтоинспекторы в Братске помогли в морозы дальнобойщику из Оренбургской области
Водитель сделал остановку из-за лопнувшей на полуприцепе шины.
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Водитель грузового автомобиля, прибывший в Сибирь из Оренбуржья, обратился за помощью к братским госавтоинспекторам накануне, 9 декабря. Мужчина рассказал, что направлялся в Усть-Кут, однако на участке трассы «Вилюй» лопнула шина на полуприцепе и он совершил вынужденную остановку. Водитель не смог самостоятельно решить проблему. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
Инспекторы ДПС разыскали мастера и доставили его. Специалист после осмотра колеса вынес неутешительный вердикт: устранить разрыв шины на месте не получится. Правоохранители включили на патрульном авто проблесковые маячки и сопроводили грузовик до шиномонтажа. Там удалось провести квалифицированный ремонт.
Сотрудники полиции рекомендовали при возникновении внештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб по телефонам: 112 — единая дежурно-диспетчерская служба; 01 (101 — с мобильного) — единый телефон пожарных и спасателей; 02 (102 — с мобильного) — полиция; 03 (103 — с мобильного) — скорая помощь.