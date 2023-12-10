07:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Посмотрите, пока беды не случилось: в Приморье дети собираются группами на крыше
В Уссурийске дети забираются на крышу и бросают вниз разные предметы.
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Жители Уссурийска бьют тревогу. Уже который день они замечают на крыше дома по улице Пархоменко, 7, толпу подростков, которые собираются там и скидывают вниз различные предметы. Небезопасное развлечение попало на видео, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Дети бегают и бросают что-то с крыши. Пусть родители обратят внимание, может узнают своего ребенка. Посмотрите, пока беды не случилось», — обращается к местным жителям автор ролика.
Люди беспокоятся не без причины. Яркий пример — история из Владивостока. Весной прошлого года обычная прогулка во дворе закончилась для мальчика больничной койкой. Состояние ребенка оценивали как крайне тяжелое. Виной драмы стал опрометчивый поступок жителя многоэтажки: любитель горячительного не придумал способа утилизировать бутылку, кроме как выкинуть ее из окна 20 этажа. Все произошло средь бела дня на Адмирала Горшкова, 42.