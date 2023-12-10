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06:59 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске кондуктор в 30-градусный мороз высадила из автобуса 2 детей

За такое нарушение можно получить не только штраф от 5 до 30 тысяч рублей, но и лишиться свободы на срок до двух лет.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске кондуктор в 30-градусный мороз высадила из автобуса двух детей 10 и 15 лет, так как они не могли оплатить проезд через приложение. При этом дети готовы были рассчитаться банковской картой через терминал. Но кондуктор заявила, что оплата только через приложение и попросила покинуть автобус.

О случившемся дети рассказали матери. Женщина намерена в понедельник, 11 декабря, обратиться с жалобой в Красноярскгортранс. Об этом она рассказала журналистам ТВК.

По словам матери детей Татьяны, они сели в автобус № 23 на остановке Сергея Лазо. Но проехали всего две остановки. Возле ТРЦ «Июнь» кондуктор маршрута высадила их. А ехать ребятам надо было на правый берег до остановки «ДК 1 мая».

Меж тем, по закону нельзя высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет. За такое нарушение можно получить не только штраф от 5 до 30 тысяч рублей, но и лишиться свободы на срок до двух лет.

Это не единичный случай, когда контролеры высаживают несовершеннолетних из общественного транспорта. Мы рассказывали, как в одном из автобусов высадили 9-летнего мальчика, в другом — 11-летнего школьника. Такие ситуации не остаются незамеченными и правоохранительными органами.

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