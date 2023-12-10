07:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Городские службы Иркутска перевели в режим повышенной готовности из-за аномальных морозов
Контроль за состоянием объектов и сетей коммунальной инфраструктуры усилили в столице региона.
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Контроль за состоянием объектов и сетей коммунальной инфраструктуры усилили в Иркутске по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в связи с аномальными морозами. В режиме повышенной готовности трудятся дежурные смены. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Власти поставили особый контроль городские системы электро-, тепло— и водоснабжения. По информации на утро, без электричества остались улицы Славная, Рождественская, Правобережная, проулок Сиреневый, а также на улицах Енисейская, Северная, 2-я Полевая, пр. Кротова. Восстановительные работы осуществляют сотрудники ЮЭС Иркутской электросетевой компании. Ситуация находится на контроле мэрии и единой дежурно-диспетчерской службы.
«Поступают жалобы от жителей частного сектора на перебои с электричеством. По поручению мэра Руслана Болотова комитетами по управлению округами совместно с МКУ Иркутска “Безопасный город” организован мониторинг напряжения электрических сетей. Все заявки оперативно отрабатываем с сетевыми организациями», — прокомментировала начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения мэрии областного центра Наталья Вирейкина.
По информации Иркутского Гидрометцентра,
Жителей и гостей города просят соблюдать правила пожарной безопасности, быть аккуратными при применении обогревательных приборов и печного отопления.
Граждане в случае экстренных ситуаций могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 8 (3952) 269−783, 520−112.