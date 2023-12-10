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07:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Городские службы Иркутска перевели в режим повышенной готовности из-за аномальных морозов

Контроль за состоянием объектов и сетей коммунальной инфраструктуры усилили в столице региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Контроль за состоянием объектов и сетей коммунальной инфраструктуры усилили в Иркутске по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в связи с аномальными морозами. В режиме повышенной готовности трудятся дежурные смены. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Власти поставили особый контроль городские системы электро-, тепло— и водоснабжения. По информации на утро, без электричества остались улицы Славная, Рождественская, Правобережная, проулок Сиреневый, а также на улицах Енисейская, Северная, 2-я Полевая, пр. Кротова. Восстановительные работы осуществляют сотрудники ЮЭС Иркутской электросетевой компании. Ситуация находится на контроле мэрии и единой дежурно-диспетчерской службы.

«Поступают жалобы от жителей частного сектора на перебои с электричеством. По поручению мэра Руслана Болотова комитетами по управлению округами совместно с МКУ Иркутска “Безопасный город” организован мониторинг напряжения электрических сетей. Все заявки оперативно отрабатываем с сетевыми организациями», — прокомментировала начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения мэрии областного центра Наталья Вирейкина.

Работе муниципального общественного транспорта уделили большое внимание. Со слов главы МУП «Иркутскавторанс» Алексея Колмакова, был скорректирован интервал движения автобусов. Меру приняли для сокращения времени ожидания на остановках. В салонах имеются дополнительные отопители.

По информации Иркутского Гидрометцентра, 10—12 декабря в столице региона ожидаются аномальные морозы: на 11−17ºС ниже климатической нормы. Днем 10 декабря на термометрах будет −25…-27ºС.

Жителей и гостей города просят соблюдать правила пожарной безопасности, быть аккуратными при применении обогревательных приборов и печного отопления.

Граждане в случае экстренных ситуаций могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 8 (3952) 269−783, 520−112.

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