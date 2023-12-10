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Спецоперация на Украине
11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Новогодний мотопробег прошел в Краснодаре

Более 140 Дедов морозов, Снегурочек и снеговиков проехали на мотоциклах по Краснодару.

Источник: ГУ МВД

Новогодний мотопробег прошел в Краснодаре. Более 140 Дедов морозов, Снегурочек и снеговиков проехали на мотоциклах по краевому центру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Участники мотопробега в сопровождении сотрудников ГИБДД проехали на украшенных мотоциклах по главным улицам. Колонна остановилась в Екатерининском сквере и в парке «Краснодар». Желающие посидели на мотоциклах и сфотографировались со сказочными героями.

Мероприятие завершилось на площади перед Заксобранием региона. Здесь провели праздничное представление и чаепитие.

«Организаторы вручили более 500 новогодних подарков детям, чьи отцы сейчас защищают нашу Родину, и ребятам из малообеспеченных семей», — рассказали в пресс-службе МВД по региону.

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