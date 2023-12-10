Заставить работать и лечиться: в Крыму предложили ужесточить законы

Самая высокая ценность в России — семья, отмечает Клюева, и государством проводится огромная разнонаправленная работа для ее поддержки, в особенности, когда речь идет о детях. Но, к сожалению, есть пробелы, которые решить пока не удается, считает она.
«Мы упускаем иногда тот момент, когда семья переходит за грань и становится уже не равноправным членом нашего общества, а изгоем. И вот в этой семье, которая теряет себя, естественно, и происходит потеря детей. В этом направлении нужно еще искать, как работать, как их вернуть», — сказала Клюева.
Среди способов вернуть такие семьи к нормальной жизни — той, в которой ребенок не стремится быть нарушителем, агрессором, преступником — поможет адресное наставничество, считает Клюева.
«Я не раз об этом говорила, и наша комиссия республиканская по делам несовершеннолетних ищет такие способы наставничества над семьей, которая не следит за своим ребенком, допускает правонарушения или преступления, для того чтобы помочь вывести эту семью и конкретных детей из тех глубин, в которые они сами себя ввергли», — пояснила Клюева.
Но одного наставничества для исправления ситуации в таких семьях, по ее мнению, мало — нужно ужесточение законодательства.
«Я сторонник радикальных методов и считаю, что законодатели все-таки должны прийти к тому, чтобы обязать лечиться от алкоголизма или наркомании, это не должно быть добровольно. И законодатель должен все-таки заставить наших граждан работать. Когда люди привыкли, что государство наше социальное и поддержит, особенно когда будут дети в семье, вот тут уже происходит эта деградация», — аргументировала свою позицию детский омбудсмен.
В то же время она признала, что, несмотря на наличие в школах различных развивающих кружков и ответственных по воспитательной работе, функционирование психологической службы в образовательных организациях еще не налажено как следует, и это проблема не только Крыма.
«Проблема есть с психологической службой, это не отрицает и министерство образования. Кадры до сих пор еще окончательно не сформированы. Это тема, которая волнует все наше сообщество, и она касается не только республики. В этом направлении, да, нужно работать еще более усиленно», — заключила омбудсмен.
Во время загрузки произошла ошибка.