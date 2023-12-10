11:25 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Метель и мороз до −16 градусов придут в Волгоградскую область
Синоптики на территории региона на рабочей неделе прогнозируют снег с метелью и морозами.
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Жителям рекомендуют одеваться теплее, так как будет ветрено.
В воскресенье, 10 декабря, небольшой снег в отдельных районах пройдет ночью, днем его не будет. Ночью похолодает до −10…-16 градусов, в светлое время суток потеплеет до −4…- 9 градусов.
В понедельник, 11 декабря, пройдет небольшой снег с метелью, днем будет довольно ветрено: до 15−20 м/с.
Согласно данным «Гисметео», ночью термометры покажут −5…-10 градусов, а днем температура повысится до −4…-9 градусов. Но из-за ветра будет казаться, что холоднее.