11:26 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Новой опасной инфекцией заражаются жители Кубани
К счастью, большинство заболевших может вылечиться самостоятельно.
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На территории Кубани 55 человек заразились микоплазменной инфекцией с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Краснодарского края.
По данным ведомства, в регионе регистрируются единичные случаи пневмонии, вызванной данной инфекцией. Несмотря на то что вакцины от заболевания не существует, массовое распространение этого заболевания не предвидится.
Напомним, основными симптомами болезни является повышенная температура, интоксикация и кашель с насморком или першением в горле. По мнению ученых, высокого процента летальных исходов у больных быть не может.
Три главных симптома новой опасной инфекции назвали эксперты.
Самый агрессивный патогенный возбудитель болезни — микоплазма пневмонии.
Как ранее сообщало информагентство, педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал, что почти 80% заболевших микоплазменной инфекцией выздоравливают самостоятельно. Болеют в основном дети от 6 до 8 лет и подростки.
Врач сказал, кто чаще всего заболевает новой опасной инфекцией.
До 80% заболевших выздоравливают самостоятельно.