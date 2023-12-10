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10:50 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе к 2030 году обновят 69% парка электропоездов

В регионе заменят 16 пассажирских составов.

В Кузбассе парк электропоездов обновят на 69% к 2030 году. Об этом рассказал министр транспорта региона Сергей Рубан агентству ТАСС. Чиновник пояснил, что за последние несколько лет в Кемеровской области уже заменили 11 из 23 составов. Раньше их меняли на поезда серии ЭР2, которая на данный момент устарела и не выпускается. РЖД предложили Кузбассу более современные составы — серию ЭП2Д. Пригородная пассажирская компания берёт все поезда в аренду, к 2030 году в регион должны прийти ещё пять поездов. Рубанов отметил, что аренда составов ЭР2 стоит для Кемеровской области около 4 млн рублей в год, а вот новые ЭП2Д будут стоить 16−18 млн рублей в год. Повышение цены может отразиться на размере тарифа перевозок. Впрочем, чиновник подчеркнул, что это компенсируется повышенным комфортом и долгой эксплуатацией поездов (около 25 лет).

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