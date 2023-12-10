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16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Трассу от Москвы до Казани М12 откроют до конца года

Пусть до столицы составит шесть часов.

Источник: Комсомольская правда

Трассу от Москвы до Казани М12 откроют до конца года — объект готов на 95% и уже вступил в финальную стадию реализации.

Сейчас от Казани до Москвы можно доехать за 12 часов, а по новой дороге путь сократится до шести часов. Ширина дороги — от четырех до шести полос, максимальная разрешенная скорость здесь — 110 км/ч.

Трасса была построена на рекордно короткие сроки — менее чем за три года.

Ранее мы сообщали, что на трассе М12 в Татарстане будут открыты молельные комнаты.

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