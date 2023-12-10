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15:52 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижегородская «училка» поправила Владимира Путина

Татьяна Гартман обнаружила ошибку в речи президента России.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородская «училка» Татьяна Гартман обнаружила ошибку в речи президента России Владимира Путина. На нее нижегородка указала в своем видеоролике в соцсетях.

Она обратила внимание на неправильное употребление слова «одевать», которое часто путают со словом «надевать».

«Я когда рубашки одеваю, смотрю, что они как будто только что из магазина», — сказал Владимир Путин.

Училка отметила, что это одна из самых популярных ошибок, и ее допускает не только глава государства, но многие телеведущие и комики.

«Моя не бегает уж давно. 20 лет как халат одела. Серая мышь», — сказал актер Дмитрий Брекоткин в эфире юмористической программы «Уральские пельмени».

По словам Гартман, слова «одевать» и «надевать» используются в разных словосочетаниях. Так, одеть означает облечь кого‑либо или что‑либо в одежду: например, одеть ребёнка в школу или одеть куклу. А надеть — это натянуть, надвинуть что‑то: например, надеть на себя пальто или надеть наушники.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская училка Татьяна Гартман исправила ошибку Ксении Собчак.

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