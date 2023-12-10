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16:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на месте Decathlon открыли магазин Desport

В Самаре на Московском шоссе вновь заработал Decathlon, но теперь под другим названием.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на Московском шоссе открылся новый магазин спортивных товаров. Он расположился в здании, которое ранее занимал Decathlon. Теперь торговая точка называется Desport.

— Мы открыли новый спортивный магазин в Самаре. Он расположен на Московском шоссе, 13. Часы работы: с 10:00 до 22:00. У нас вы найдете много товаров для любителей спорта и активного отдыха, — сообщили представители торговой сети в соцсетях.

Desport — это сеть магазинов спортивных товаров компании АРМ. Она выкупила бизнес у ритейлера Decathlon этой осенью. Напомним, французская компания решила приостановить продажи в России в прошлом году. Она закрыла здесь все свои магазины. В Самаре торговая точка на Московском шоссе прекратила свою работу летом 2022 года. С тех пор помещение стояло закрытым.

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