16:00 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре на месте Decathlon открыли магазин Desport
В Самаре на Московском шоссе вновь заработал Decathlon, но теперь под другим названием.
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В Самаре на Московском шоссе открылся новый магазин спортивных товаров. Он расположился в здании, которое ранее занимал Decathlon. Теперь торговая точка называется Desport.
— Мы открыли новый спортивный магазин в Самаре. Он расположен на Московском шоссе, 13. Часы работы: с 10:00 до 22:00. У нас вы найдете много товаров для любителей спорта и активного отдыха, — сообщили представители торговой сети в соцсетях.
Desport — это сеть магазинов спортивных товаров компании АРМ. Она выкупила бизнес у ритейлера Decathlon этой осенью. Напомним, французская компания решила приостановить продажи в России в прошлом году. Она закрыла здесь все свои магазины. В Самаре торговая точка на Московском шоссе прекратила свою работу летом 2022 года. С тех пор помещение стояло закрытым.