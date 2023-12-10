13:01 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Узбекистанка будет судить Олимпиаду-2024 в Париже
Международная федерация фехтования объявила список судей, которые будут работать на летних Олимпийских играх 2024 года во Франции.
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Дилором Турдигулова из Узбекистана будет судить Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Список судей для предстоящей олимпиады опубликовала Международная федерация фехтования.
«В Париж-2024 Турдикулова будет судьей на соревнованиях по шпаге», — говорится в сообщении.
Для информации, Турдикулова участвует в международных соревнованиях с 2018 года. Она работала на многих престижных турнирах, включая Азиатские игры и чемпионаты континента. В этом году она судила финальные состязания по шпаге на чемпионате мира в Милане.