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13:01 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Узбекистанка будет судить Олимпиаду-2024 в Париже

Международная федерация фехтования объявила список судей, которые будут работать на летних Олимпийских играх 2024 года во Франции.

Источник: НОК

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Дилором Турдигулова из Узбекистана будет судить Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Список судей для предстоящей олимпиады опубликовала Международная федерация фехтования.

«В Париж-2024 Турдикулова будет судьей на соревнованиях по шпаге», — говорится в сообщении.

Для информации, Турдикулова участвует в международных соревнованиях с 2018 года. Она работала на многих престижных турнирах, включая Азиатские игры и чемпионаты континента. В этом году она судила финальные состязания по шпаге на чемпионате мира в Милане.

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