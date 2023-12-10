13:18 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
МЧС напоминает о правилах использования фейерверков
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном управлении МЧС рассказали об опасности и правилах использования фейерверков, сообщает БЕЛТА.
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Спасателям 9 декабря около 22.20 из больницы Бобруйска сообщили о госпитализации подростка 2007 года рождения с травмами руки. Оказалось, 10-классник травмировался из-за взрыва петарды, который произошел у него прямо в руке. Мальчику оказана медицинская помощь.
В МЧС напомнили, что несчастные случаи, связанные с петардами, приводят к тяжелым травмам, а иногда даже к смерти. Первая опасность использования петард заключается в получении серьезных травм, включая ожоги, повреждения рук, лица, глаз и слуха, особенно когда пиротехника не срабатывает и ребенок начинает выяснять почему — трясет ракету, заглядывает внутрь. Также неконтролируемый взрыв петарды может вызвать пожар, особенно если она бросается вблизи зданий или других горючих материалов. Общественная опасность пиротехники для людей и животных многократно усиливается при использовании ее в многолюдных местах.
Если же все-таки решено использовать на празднике фейерверки, нужно помнить: приобретать следует только легальную продукцию, продающуюся в официальных торговых точках, имеющих все необходимые документы. Покупать салюты с рук и изготавливать их самостоятельно не стоит. Кроме того, в помещении можно применять только специальную пиротехнику, она имеет соответствующую пометку. Чаще всего это небольшие фонтанчики и тонкие бенгальские огни. Все летающие изделия должны запускаться только на улице и на открытом пространстве, вдалеке от домов. Ракеты следует запускать только вертикально вверх. Запрещается даже в шутку направлять их на людей. На фейерверк собак или кошек лучше не брать, из-за испуга их поведение может стать непредсказуемым.
В МЧС отметили, что самая главная работа — это профилактика. О принципах работы пиротехники детям следует рассказать еще до новогодней ночи. Дети должны знать, какими поражающими факторами она обладает и какую опасность может представлять для них самих и для окружающих.