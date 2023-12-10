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15:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Синоптики рассказали, когда в Воронежскую область вернется сильный снегопад

В регионе также ожидается метель.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +11°

В Воронежской области вновь установили желтый уровень погодной опасности. С 6:00 понедельника, 11 декабря, и до 6:00 вторника в регионе ожидается снег, местами сильный. В области также возможна метель. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, в районах области 11 декабря температура воздуха составит −3 … −8 градусов. На дорогах возможны снежные заносы. Ожидается юго-восточный ветер, порывы которого местами по региону будут достигать 16 м/сек.

Ранее дежурный синоптик рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что за минувшие сутки в областном центре выпало 15 мм осадков. Это составило 100% от декадной нормы.

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