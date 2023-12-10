Лера Кудрявцева слегла в Минске с пневмонией

МИНСК. 10 дек — Sputnik. Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая прилетела в Минск для съемок в телепрограмме, оказалась на больничной койке, об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.
На видео, которое она опубликовала, можно увидеть, что Лера Кудрявцева находится в больнице, под капельницей. Теледива уточнила, что белорусские медики диагностировали у нее воспаление легких.
«Минск, простите!» — говорит телеведущая на видео, которое выложила в соцсети.
Сообщается, что Кудрявцева, Лариса Долина, а также Катя Гордон накануне прилетели в Минск для участия в концерте «Песня года». Кудрявцева должна была вести его с Сергеем Лазаревым.
Как рассказали в кассах «Минск-Арены», несмотря на то, что телеведущая заболела, концерт состоится.
«Начало запланировано на 18:00, концерт не отменяли, абсолютно все билеты проданы», — сообщали Sputnik в кассах.
«Минск-Арена» вмещает 11 тысяч зрителей. Организатором концерта является Дворец Республики.