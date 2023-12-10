14:16 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Штормовое предупреждение объявили на территории страны
Казахстанцев ожидают гололед, метель и усиление ветра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.
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11 декабря на западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге, северо-востоке области 15−20 м/с.
Ветер с порывами ожидается в Атырауской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях и горных районах области Жетісу.
Метель ожидается в Акмолинской области, а туман опустится на Костанайский регион.
Мороз до 45 градусов ожидается в СКО.
11 декабря в Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный на юге, востоке, в центре области порывы 16 м/с.
Туман и гололед ожидаются в Алматинской области.
Предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях объявлены в Риддере, Усть-Каменогорске и Семее.
11 декабря утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, в горных районах области низовая метель.