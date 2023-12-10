14:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Аэропорт Новокузнецка за ноябрь обслужил более 40 тыс. пассажиров
Всего за год было обслужено почти полмиллиона человек.
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Международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова обслужил за ноябрь рекордное количество пассажиров, сообщает его пресс-служба. Так, за месяц аэропортом было обслужено 41 313 человек. Это на 14% больше, чем в ноябре прошлого года. Всего новокузнецкий аэропорт за 2023 год обслужил почти полмиллиона человек — 481 085 человек. В сообщение в своих социальных сетях аэровокзал заявил, что отметит полумиллионный рубеж с подарками.