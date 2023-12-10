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14:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Аэропорт Новокузнецка за ноябрь обслужил более 40 тыс. пассажиров

Всего за год было обслужено почти полмиллиона человек.

Международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова обслужил за ноябрь рекордное количество пассажиров, сообщает его пресс-служба. Так, за месяц аэропортом было обслужено 41 313 человек. Это на 14% больше, чем в ноябре прошлого года. Всего новокузнецкий аэропорт за 2023 год обслужил почти полмиллиона человек — 481 085 человек. В сообщение в своих социальных сетях аэровокзал заявил, что отметит полумиллионный рубеж с подарками.

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