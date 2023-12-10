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10 декабря, источник: Om1.ru

На ТЭЦ-5 запустят резервный котёл, чтобы отогреть Омск

Губернатор региона лично посетил станцию и пообщался с руководством.

Источник: Правительство Омской области

В своём телеграм-канале Виталий Хоценко отметил, что, несмотря на восстановление работы ТЭЦ-5, в квартирах омичей не стало теплее.

«Остывший город невозможно отогреть на стандартных мощностях, поэтому поставил задачу нарастить мощности станции на максимум», — сообщил губернатор.

Сейчас к запуску готовится резервный мазутный котёл. Он позволит увеличить выход тепла со 103 до 110 градусов.

Также есть проблемы на тепловых сетях с гидравлическими режимами. «Омск РТС» совместно с Тепловой компанией города Омска и управляющими компаниями налаживают гидравлические режимы на тепловых сетях, а также внутри домов.

«Утром проведу штаб, вечером ещё раз заеду на ТЭЦ-5 оценить ситуацию. Держу вопрос на личном контроле», — заявил Виталий Хоценко.

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