10 декабря, источник: Om1.ru
На ТЭЦ-5 запустят резервный котёл, чтобы отогреть Омск
Губернатор региона лично посетил станцию и пообщался с руководством.
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В своём телеграм-канале Виталий Хоценко отметил, что, несмотря на восстановление работы ТЭЦ-5, в квартирах омичей не стало теплее.
«Остывший город невозможно отогреть на стандартных мощностях, поэтому поставил задачу нарастить мощности станции на максимум», — сообщил губернатор.
Сейчас к запуску готовится резервный мазутный котёл. Он позволит увеличить выход тепла со 103 до 110 градусов.
Также есть проблемы на тепловых сетях с гидравлическими режимами. «Омск РТС» совместно с Тепловой компанией города Омска и управляющими компаниями налаживают гидравлические режимы на тепловых сетях, а также внутри домов.
«Утром проведу штаб, вечером ещё раз заеду на ТЭЦ-5 оценить ситуацию. Держу вопрос на личном контроле», — заявил Виталий Хоценко.