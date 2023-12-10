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10 декабря, источник: Комсомольская правда

Пулково принял первый прямой авиарейс из Тбилиси в Петербург

Georgian Airways возобновила полеты между Северной столицей России и Тбилиси.

Источник: "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Прямые авиарейсы между Петербургом и Тбилиси возобновились с 10 декабря. В воскресенье Пулково принял первый такой борт авиакомпании Georgian Airways. Рейсы из Пулково в столицу Грузии теперь будут летать два раза в неделю, они ночные и утренние. Первых пассажиров из Тбилиси встретили торжественной ленточкой, шарами, тортом и поздравлениями.

— Мы активно работаем над привлечением новых перевозчиков и расширением географии полетов из Петербурга, — отметил директор по авиационной коммерции оператора Пулково, «Воздушных Ворот Северной Столицы», Асият Халваши. — Верим, что пассажиры по достоинству оценят маршрут до Тбилиси и возможность продолжить путешествие в популярные направления по всему миру.

А представитель авиаперевозчика подчеркнул, что они давно хотели летать в Петербург, но пришлось дожидаться официального открытия авиасообщения между странами. Если спрос будет еще выше, то рейсы до столицы Грузии станут ежедневными. К слову, через Тбилиси петербуржцы смогут попасть в Ларнаку, Вену, Амстердам, Берлин, Мюнхен и многие другие города Европы.

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