10 декабря, источник: Комсомольская правда
Пулково принял первый прямой авиарейс из Тбилиси в Петербург
Georgian Airways возобновила полеты между Северной столицей России и Тбилиси.
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Прямые авиарейсы между Петербургом и Тбилиси возобновились с 10 декабря. В воскресенье Пулково принял первый такой борт авиакомпании Georgian Airways. Рейсы из Пулково в столицу Грузии теперь будут летать два раза в неделю, они ночные и утренние. Первых пассажиров из Тбилиси встретили торжественной ленточкой, шарами, тортом и поздравлениями.
— Мы активно работаем над привлечением новых перевозчиков и расширением географии полетов из Петербурга, — отметил директор по авиационной коммерции оператора Пулково, «Воздушных Ворот Северной Столицы», Асият Халваши. — Верим, что пассажиры по достоинству оценят маршрут до Тбилиси и возможность продолжить путешествие в популярные направления по всему миру.
А представитель авиаперевозчика подчеркнул, что они давно хотели летать в Петербург, но пришлось дожидаться официального открытия авиасообщения между странами. Если спрос будет еще выше, то рейсы до столицы Грузии станут ежедневными. К слову, через Тбилиси петербуржцы смогут попасть в Ларнаку, Вену, Амстердам, Берлин, Мюнхен и многие другие города Европы.