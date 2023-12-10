15:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Власти Самары объяснили проблемы с транспортом износом автобусов и нехваткой кадров
В мэрии назвали причины перебоев в работе общественного транспорта Самары.
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Власти Самары назвали две основные причины проблем с общественным транспортом. Это высокий износ автобусов и нехватка водителей и кондукторов, сообщает пресс-служба городской администрации.
По информации мэрии, одна из объективных причин, по которым отмечается недовыпуск автобусов, — высокий износ общественного транспорта. Однако эта проблема сейчас активно решается. В частности, в 2023 году для города закупили 50 новых автобусов с кондиционерами. Десять из них направили на маршруты Куйбышевского района — № 26 «А/с “Аврора” — Сухая Самарка» и № 66 «ЦАВ — ул. Грозненская».
Вторая причина — нехватка водителей и кондукторов. По информации департамента транспорта Самары, в настоящее время дефицит персонала достигает 30−40%. Этот вопрос тоже активно решается. К примеру, перевозчики привлекают кадры из других регионов. Кроме того, с 1 января 2024 года планируется провести индексацию зарплаты.