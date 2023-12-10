Морозы до −45 градусов ожидаются в Казахстане: синоптики сделали предупреждение

Завтра, 11 декабря, по данным синоптиков, в Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель, а также ветер порывами до 15−20 м/с.
В Атырауской области синоптики прогнозируют ветер порывами 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области также ожидается ветер порывами до 15−20 м/с. Ночью на большей части области ожидается сильный мороз — до 40−41 градуса.
В области Жетісу синоптики обещают сильный снег. В горных районах области ожидается туман. Ветер в районе Алакольских озер днем возможен ветер порывами до 15−20 м/с.
В Акмолинской и Кызылординской областях прогнозируют низовую метель и сильный ветер.
В Актюбинской области ожидается ветер порывами до 16 м/с.
В горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед.
В Алматы завтра также временами ожидается туман.
В Туркестанской области местами синоптики прогнозируют сильные осадки (дождь, снег), гололед, местами ожидается низовая метель, сильный ветер и туман.
В Костанайской области ожидается туман, а также ветер порывами до 15−20 м/с. 11 декабря ночью в Северо-Казахстанской области ожидается сильный мороз — до минус 45 градусов.