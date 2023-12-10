В Южноуральске 11 и 12 декабря отменены школьные занятия из-за аномального мороза

«Из-за низких температур 11 и 12 декабря 2023 года занятия в школах отменяются с 1 по 11 класс первой и второй смены», — сообщили в городской администрации.
Ранее сообщалось об отмене очных занятий 11 декабря в Кыштыме.
По информации синоптиков, в понедельник удержится переменная облачность, ночью местами пройдет слабый снег, завтра днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха 11 декабря ночью минус 29−34, в горах и низинах — до 40, на крайнем юге — до 26, днем минус 26−31, в низинах — до 34.
В Челябинске предстоящей ночью будет минус 30−32, днем в понедельник — 28−30 градусов. Ветер северный, северо-восточный 3−8 м/с.