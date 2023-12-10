Главное
Спецоперация на Украине
10 декабря, источник: dostup1.ru

В Южноуральске 11 и 12 декабря отменены школьные занятия из-за аномального мороза

В Южноуральске (Челябинская область) 11 и 12 декабря отменены школьные занятия из-за аномального мороза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°

«Из-за низких температур 11 и 12 декабря 2023 года занятия в школах отменяются с 1 по 11 класс первой и второй смены», — сообщили в городской администрации.

Ранее сообщалось об отмене очных занятий 11 декабря в Кыштыме.

По информации синоптиков, в понедельник удержится переменная облачность, ночью местами пройдет слабый снег, завтра днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха 11 декабря ночью минус 29−34, в горах и низинах — до 40, на крайнем юге — до 26, днем минус 26−31, в низинах — до 34.

В Челябинске предстоящей ночью будет минус 30−32, днем в понедельник — 28−30 градусов. Ветер северный, северо-восточный 3−8 м/с.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Синоптики рассказали, когда на Южном Урале закончится адский холод
В Челябинске троллейбусы № 10 и 25 временно изменят маршруты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта