Из-за резкого похолодания в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

— Просим вас воздержаться от дальних поездок. В случае необходимости поездки проверьте техническую исправность транспортного средства! — обратились к водителям в ведомстве.
В Единой диспетчерской службе южноуральцев призвали тепло одеваться, а в случае признаков обморожения как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.
— Обратите внимание на правильный подбор одежды, обуви, снаряжения; сократите до минимума время воздействия холода на открытые участки тела; при появлении признаков переохлаждения зайдите в ближайшее помещение.
В ЕДДС напомнили телефон экстренных оперативных служб — 112.
Сильные минусовые температуры вызывают сбои в работе коммунальных систем. Поэтому в Челябинской области создали специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты будут вести круглосуточный мониторинг и работать с обращениями граждан для устранения возможных аварий. Куда южноуральцы могут сообщить о коммунальных сбоях, рассказали в пресс-службе регионального правительства.