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10 декабря, источник: Pchela.News

Из-за резкого похолодания в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

11 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха до −40° и ниже. В Миндортрансе предупредили водителей о неблагоприятных погодных условиях, призвав воздержаться от дальних поездок.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Pchela.News

— Просим вас воздержаться от дальних поездок. В случае необходимости поездки проверьте техническую исправность транспортного средства! — обратились к водителям в ведомстве.

В Единой диспетчерской службе южноуральцев призвали тепло одеваться, а в случае признаков обморожения как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.

— Обратите внимание на правильный подбор одежды, обуви, снаряжения; сократите до минимума время воздействия холода на открытые участки тела; при появлении признаков переохлаждения зайдите в ближайшее помещение.

В ЕДДС напомнили телефон экстренных оперативных служб — 112.

Сильные минусовые температуры вызывают сбои в работе коммунальных систем. Поэтому в Челябинской области создали специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты будут вести круглосуточный мониторинг и работать с обращениями граждан для устранения возможных аварий. Куда южноуральцы могут сообщить о коммунальных сбоях, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

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