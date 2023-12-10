10 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
28 человек эвакуированы спецбортом из Газы в Казахстан — МИД
Эвакуированным гражданам Казахстана окажут правовую, медицинскую и другую помощь, заверили во внешнеполитическом ведомстве.
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АСТАНА, 10 дек — Sputnik. 28 человек были эвакуированы из Газы в Казахстан специальным авиабортом. Им же доставили партию гуманитарного груза палестинскому народу, сообщили в воскресенье в МИД республики.
«Этим же бортом в Казахстан были вывезены 28 человек — граждане Республики Казахстан и члены их семей, которые эвакуированы из сектора Газа. После прохождения всех обязательных процедур эвакуированным гражданам Казахстана будет оказана необходимая правовая, медицинская и иная помощь», — говорится в сообщении МИД.
Гуманитарная помощь, включающая в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн, была передана Египетскому Красному полумесяцу.
«Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ совместно с египетскими властями передаст казахстанскую помощь нуждающимся палестинцам», — рассказали в МИД.
Казахстан предоставил дополнительную гуманитарную помощь Палестине в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Палестина также является членом этой организации.
Ранее сообщалось, что договоренности о безопасном и безоговорочном выезде граждан Казахстана из сектора Газа удалось достичь по итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств ближневосточного региона.
17 ноября была эвакуирована первая группа казахстанцев и членов их семей — всего 99 человек.