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10 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

28 человек эвакуированы спецбортом из Газы в Казахстан — МИД

Эвакуированным гражданам Казахстана окажут правовую, медицинскую и другую помощь, заверили во внешнеполитическом ведомстве.

Источник: пресс-служба МИД Казахстана

АСТАНА, 10 дек — Sputnik. 28 человек были эвакуированы из Газы в Казахстан специальным авиабортом. Им же доставили партию гуманитарного груза палестинскому народу, сообщили в воскресенье в МИД республики.

«Этим же бортом в Казахстан были вывезены 28 человек — граждане Республики Казахстан и члены их семей, которые эвакуированы из сектора Газа. После прохождения всех обязательных процедур эвакуированным гражданам Казахстана будет оказана необходимая правовая, медицинская и иная помощь», — говорится в сообщении МИД.

Гуманитарная помощь, включающая в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн, была передана Египетскому Красному полумесяцу.

«Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ совместно с египетскими властями передаст казахстанскую помощь нуждающимся палестинцам», — рассказали в МИД.

Казахстан предоставил дополнительную гуманитарную помощь Палестине в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Палестина также является членом этой организации.

Ранее сообщалось, что договоренности о безопасном и безоговорочном выезде граждан Казахстана из сектора Газа удалось достичь по итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств ближневосточного региона.

17 ноября была эвакуирована первая группа казахстанцев и членов их семей — всего 99 человек.

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