10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске зажгли новогодние огни на главной елке страны, сообщает БЕЛТА.
Зажжение главной елки страны дало старт работе всей столичной световой иллюминации. Праздничную атмосферу Минска дополнят 27 нарядных деревьев. Главная елка традиционно яркая и нарядная, вокруг нее развернулся сказочный городок. Самые высокие декорации — домики — достигли высоты в 11 м.
Цветами елочных украшений в этом году выбраны красный, зеленый, синий, золотой, серебряный и снежно-белый. Разбавили их различные оттенки голубого, бирюзового и фиолетового. Елки украшены матовыми и глянцевыми шарами разных размеров, резными фрезерованными игрушками в виде звезд, снежинок, васильков, фигурных ангелов и ледяных кристаллов.
На площадке у Дворца спорта с 16 декабря откроется выставка «Елки нашего города». По 24 декабря здесь пройдут творческие презентации креативных деревьев. Разработчики и изготовители новогодних экспонатов — администрации районов совместно с предприятиями. Лучшую елку определят по итогам онлайн-голосования.