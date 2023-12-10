На новой неделе дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга

Они затронут Выборгский и Московский районы Петербурга, уточнили в ГАТИ.
В частности, в Московском районе на период с 11 декабря по 22 марта 2024 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения полностью закрывается движение по безымянному проезду от Лиговского проспекта до Воздухоплавательной улицы.
В свою очередь, в Выборгском районе города, в районе Финляндского вокзала, с 12 до 13 декабря из-за ремонта асфальтобетонного покрытия вводятся ограничения при движении по улице Академика Лебедева — на участке от Лесного проспекта до улицы Комсомола. Кроме этого, на один день 13 декабря движение будет ограничено также на перекрестке Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что на выходных в Петербурге ввели дорожные ограничения в трех районах города.