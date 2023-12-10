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10 декабря, источник: Коммерсантъ

На новой неделе дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов о планируемых ограничения и перекрытиях движения транспорта в двух районах города, начиная со следующей недели.

Источник: Коммерсантъ

Они затронут Выборгский и Московский районы Петербурга, уточнили в ГАТИ.

В частности, в Московском районе на период с 11 декабря по 22 марта 2024 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения полностью закрывается движение по безымянному проезду от Лиговского проспекта до Воздухоплавательной улицы.

В свою очередь, в Выборгском районе города, в районе Финляндского вокзала, с 12 до 13 декабря из-за ремонта асфальтобетонного покрытия вводятся ограничения при движении по улице Академика Лебедева — на участке от Лесного проспекта до улицы Комсомола. Кроме этого, на один день 13 декабря движение будет ограничено также на перекрестке Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на выходных в Петербурге ввели дорожные ограничения в трех районах города.

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