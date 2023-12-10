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10 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

После публикаций в СМИ и соцсетях на берегах канала Чирчик навели порядок

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. После резонансных публикаций в СМИ и соцсетях о том, что Чирчикский канал загрязнен бытовыми и строительными отходами, там убрали мусор и навели порядок, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, что Podrobno.uz тоже поднимал эту проблему несколько дней назад. В материале рассказывается о плачевном состоянии главной артерии питьевой воды для всего Ташкента и области. Чирчикский канал заполнен отходами, и с каждым днем ситуация ухудшается..

Государственные инспекторы Управления экологии Ташкентской области посетили этот водный объект и установили, что неизвестные лица сбросили бытовой мусор в канал Бозсу, который проходит через город Чирчик и является протокой одноименной реки. В результате усилий экологов бытовой мусор убран с привлечением специальных служб и техники.

Управление экологии Ташкентской области напоминает об ответственности за выброс мусора в неположенных местах и за его сжигание.

Напомним, что канал Бозсу питает Кадырьинские водопроводные сооружения, обеспечивающие 60% общей потребности столицы в питьевой воде. Их производительность — 1,5 миллиона кубических метров в сутки, общая площадь сооружений составляет 138 гектаров.

На головных сооружениях Кадырьинского водопровода предусмотрена трехступенчатая технология очистки воды:

  • отстаивание в горизонтальных отстойниках,
  • фильтрация на скорых фильтрах,
  • обеззараживание воды.

Перед ними вода проходит через решетки, задерживающие крупный мусор. Проблема засорения каналов Чирчик и Бозсу — не только в наличии крупного мусора, но и в риске распространения инфекций грызунами, переносящими болезни.

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 После публикаций в СМИ и соцсетях на берегах канала Чирчик навели порядок
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