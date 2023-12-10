После публикаций в СМИ и соцсетях на берегах канала Чирчик навели порядок

Напомним, что Podrobno.uz тоже поднимал эту проблему несколько дней назад. В материале рассказывается о плачевном состоянии главной артерии питьевой воды для всего Ташкента и области. Чирчикский канал заполнен отходами, и с каждым днем ситуация ухудшается..
Государственные инспекторы Управления экологии Ташкентской области посетили этот водный объект и установили, что неизвестные лица сбросили бытовой мусор в канал Бозсу, который проходит через город Чирчик и является протокой одноименной реки. В результате усилий экологов бытовой мусор убран с привлечением специальных служб и техники.
Управление экологии Ташкентской области напоминает об ответственности за выброс мусора в неположенных местах и за его сжигание.
Напомним, что канал Бозсу питает Кадырьинские водопроводные сооружения, обеспечивающие 60% общей потребности столицы в питьевой воде. Их производительность — 1,5 миллиона кубических метров в сутки, общая площадь сооружений составляет 138 гектаров.
На головных сооружениях Кадырьинского водопровода предусмотрена трехступенчатая технология очистки воды:
Перед ними вода проходит через решетки, задерживающие крупный мусор. Проблема засорения каналов Чирчик и Бозсу — не только в наличии крупного мусора, но и в риске распространения инфекций грызунами, переносящими болезни.