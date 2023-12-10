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Спецоперация на Украине
10 декабря, источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, когда в Башкирии отступят морозы

В Башкирии к среде ожидается потепление.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°

Башгидрометцентр рассказал о погоде на начало недели. По предоставленным данным, 11, 12 и 13 декабря ожидаются морозы. Однако к середине недели ожидается некоторое потепление.

В понедельник, 11 декабря, будет холодно. Температура воздуха ночью составит −31,-36°. В северной части морозы достигнут −40, −43°, в южной части столбик термометра упадет до −25,-30°. Днем будет −27,-32°, местами до −22°.

Во вторник, 12 декабря, ожидается слабый ветер и мороз до −40,-43°, местами до −28°. Днем будет −25,-30°, местами до −21°.

В среду, 13 декабря, спрогнозировали переменный слабый ветер. Ночью температура воздуха составит −23,-28°, местами до −33°, днем −16,-21°.

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Военная спецоперация на Украине 10 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
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