Стало известно, сколько готовы потратить уфимцы на новогодние подарки

В ходе опроса выяснилось, что дарить новогодние подарки россияне будут чаще, чем в прошлом году. Причем бюджеты на них растут.
82% россиян будут дарить подарки на Новый год, это на 6 процентных пунктов больше, чем в декабре прошлого, отмечается в исследовании. Чаще всего поздравляют родственников. 17% россиян сделают подарок себе, 14% — коллегам (и это максимальное число за 5 лет).
Уфимцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить 14500 рублей против 12300 в 2022 году.
На новогодние подарки среднестатистический россиянин потратит на 14% больше, чем год назад: 14300 и 12500 рублей соответственно.
Мужчины подарки дарят реже, однако праздничный бюджет у них почти в 1,5 раза выше, чем у женщин (16700 и 11600 рублей соответственно).
Среди населения городов-миллионников больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 18000 рублей), Красноярске (17200 рублей) и Ростове-на-Дону (16500 рублей). В Топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (16000 и 15900 рублей соответственно).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 680
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 5000 респондентов.
Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой SuperJob, новогодние подарки готовят 81% работодателей Башкирии.