09:18 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Житель Белой Калитвы погиб во время работы в шахте в Волгоградской области
В Волгоградской области 10 декабря погиб житель Белой Калитвы.
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По данным информационного портала, Андрей Михайлов работал в городе Котельниково на предприятии по добыче природных ресурсов. Во время рабочей смены в шахте его ударило током. От мощного разряда парень скончался. Врачи не смогли сохранить ему жизнь.
Официальной информации о произошедшем пока нет. Сотрудники правоохранительных органов пока не давали комментариев.