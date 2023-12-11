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09:18 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Житель Белой Калитвы погиб во время работы в шахте в Волгоградской области

В Волгоградской области 10 декабря погиб житель Белой Калитвы.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

По данным информационного портала, Андрей Михайлов работал в городе Котельниково на предприятии по добыче природных ресурсов. Во время рабочей смены в шахте его ударило током. От мощного разряда парень скончался. Врачи не смогли сохранить ему жизнь.

Официальной информации о произошедшем пока нет. Сотрудники правоохранительных органов пока не давали комментариев.

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