09:20 (мск), источник: РИА Крым
Какой сегодня праздник: 11 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают необычные праздники: Международный день гор и День танго.
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В Крыму вспоминают крымчаков и евреев — жертв нацизма. Также в этот день в 1699 году в качестве официального флага российского военного флота был учрежден Андреевский флаг, а в 1972-м члены экипажа «Аполлон-17» стали последними, кто ступил на лунную поверхность. Родились в этот день Народный артист РФ Михаил Светин и российская телеведущая Ольга Скобеева.
Что празднуют в мире
В Крыму 11 декабря вспоминают крымчаков и евреев — жертв нацизма. День памяти установлен в 2004 году. Уже традиционно в этот день проводятся памятные траурные мероприятия на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. Памятная дата и место ее проведения выбраны не случайно: 11 декабря 1941 года, во время Великой Отечественной войны, в противотанковом рве немецко-фашистские захватчики начали расстрелы евреев, крымчаков, цыган и пленных советских моряков. Расстрелы продолжались несколько дней. В общей сложности здесь были расстреляны свыше 18 тысяч человек, павших жертвами нацизма.
Международный день гор придумали праздновать в Генассамблее ООН в 2003 году. Как обычно бывает в таких случаях, все не просто так. В данном случае — для привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты. И вот вам по случаю праздника забавный факт: в Новой Зеландии есть холм высотой 305 метров, который называется Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху. В переводе это означает следующее: «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной». Так-то!
Всем любителям танцев сегодня предлагают танцевать танго, по случаю соответствующего дня. Кстати, в начале прошлого века папа Пий X осудил исполнение вульгарного танца и призвал католиков отказаться от танго.
Если вы очень хотите поймать птицу счастья, то сыпьте крошки на подоконник, поскольку сегодня — Сойкин день. По древнему русскому поверью, если эта птичка прилетит к жилищу человека, нужно выйти из дома и последовать за ней: в отражении ее переливчатых крыльев вы сможете увидеть свою судьбу. А еще говорят, человек, рожденный в этот день, проживет долгую и счастливую жизнь.
Еще сегодня День рождественского свитера и День северного сияния в холодильнике. Именины у Василия, Григория, Анны, Николая, Андрея.
Знаменательные даты
11 декабря 1699 года Петр I решил почтить память Святого апостола Андрея и учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота. В 1917-м Советы этот флаг отменили, в 1992-м российское правительство вернуло. А спустя 17 лет флаг попал под запрет по недоразумению: чиновники российского Минюста включили в список экстремистских любые флаги с крестом. Потом хорошенько подумали и поняли, что не все кресты одинаково вредны.
А еще в этот день ровно 51 год назад члены экипажа «Аполлон-17» стали последними, кто ступил на лунную поверхность. Любители теорий заговоров утверждают, что на спутнике были найдены какие-то опасные существа, перемещающиеся тени, яркие вспышки и разноцветные траншеи. Якобы в NASA испугались и прекратили исследования. Но это не точно.
Кто родился в этот день
В этот день в 1930 году на свет появился будущий народный артист РФ Михаил Светин. Кстати, в кино Михаил Семенович стал сниматься, когда ему было уже за сорок, и за годы кинокарьеры приобрел настоящую всенародную любовь: «Однажды с рынка убежал с куском сала в руках. Подарили, сунули в руки — отказаться не удалось. В метро яблоко дали. ГАИшники, когда ловят меня на каком-то нарушении, всегда отпускают. Доброжелательно ко мне народ относится», — признавался сам артист.
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева, которая ведет ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1», сегодня отмечает 39-летие. Несколько лет назад Ольга поразила всех силой воли, сбросив целых 15 кг. «Важно сказать “нет” мучному, сладкому, жирному, жареному, а также полностью отказаться от еды из фастфуда и любых полуфабрикатов», — советует она тем, кто тоже хочет избавиться от лишнего веса.
Также в этот день родились советский спортивный комментатор Николай Озеров, Народный артист РФ Борис Щербаков.