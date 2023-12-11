09:18 (мск), источник: Коммерсантъ
«Кудрово» плавает в сроках
Правительство Ленобласти считает дату ввода станции метро неопределенной.
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Сроки ввода второй по счету станции Петербургского метрополитена на территории Ленинградской области — «Кудрово» Лахтинско-Правобережной линии (ЛПЛ) — остаются неопределенными, считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом глава региона завил на прошедшей в пятницу пресс-конференции: «Сроки немного плавают: то 2027 год, то 2028-й, то даже 2029-й, все зависит от того, насколько будет подтверждено софинансирование данного проекта из федерального бюджета».
По словам губернатора, область выполнила свои обязательства в рамках этого проекта. В частности, из областного бюджета в 2024—2025 годах будет направлено 5 млрд рублей на выкуп земельных участков и перенос инженерных сетей.
Ленобласть утвердила проект планировки территории для областного участка ЛПЛ до электродепо «Правобережное» еще в марте 2022 года. В ноябре 2023 года комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил конкурс на подготовку документов по изменению городского проекта планировки и проекта межевания для участка ЛПЛ от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» в административных границах города. В аукционе с начальной максимальной ценой контракта 16,1 млн рублей победила компания, название которой пока не разглашается, с предложением выполнить работу за 8,2 млн рублей. Изменения в проект планировки должны быть подготовлены до декабря 2024 года.
Источник в транспортном блоке городского правительства рассказал «Ъ-СПб», что сроки строительства станции метро «Кудрово» с электродепо «Правобережное» вполне известны, окончание работ запланировано на 2029 год. Предварительно общая стоимость работ оценивается в 73,96 млрд рублей, в том числе на участок от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» — 32,125 млрд, на электродепо — 41,835 млрд. В Адресной инвестиционной программе 2024−2026 годов на проектирование и строительство этих объектов объемы выделенных средств небольшие: чуть выше 400 млн рублей. Проектную документацию на этот участок с заключением Главгосэкспертизы ориентировочно ожидают в первой половине 2025 года, тогда и будут известны более точные сроки и стоимость работ, отметил источник.
Эксперты, опрошенные «Ъ-СПб», в очередной раз подчеркнули, что с финансированием строительства метрополитена в Санкт-Петербурге проблем нет, есть только с их освоением генподрядной организацией — АО «Метрострой Северной столицы». В ближайшие годы основные горнопроходческие работы будут вестись на участке Красносельско-Калининской линии от «Путиловской» до «Каретной», на Невско-Василеостровской линии — в сторону «Богатырской».
Вячеслав Калашников.