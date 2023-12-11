09:53 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
«Нам всем нужна бануца»: Как таксисты выжимают из жителей Кишинева леи сверх платы — кругом обман
Пары леев не жалко, но пассажирке, которая попала в такую ситуацию, обидно.
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Мир стал один большим лохотроном. Эта мысль все чаще возникает, когда в магазинах подкладывают не те ценники, когда звонят серьезные сотрудники банков и просят все данные карточки, когда дают сдачи меньше, чем положено. А теперь еще и таксисты…
Жительница Кишинева поделилась интересным наблюдением. Она часто ездит на такси, и целый месяц отслеживала разных водителей, как они пользуются приложением.
И вот, что заметила бдительная пассажирка. Таксисты отмечают «уже ожидает» за 3−4 минуты до того, как доедут до места вызова. Все бы ничего, но бесплатное время ожидания пассажира — 2 минуты, а не три или четыре.
Так, сообщает КП пользовательница кишиневским такси, когда она садится в машину, уже натикало платное время ожидания. Получается, надо ждать машину на улице — ветер, дождь, — это никого не волнует, но все равно опоздала.
Ладно, сумма небольшая — пары леев не жалко, но обидно, что выходила она заранее, а сев в машину обнаружила, что таксист будто ожидал ее уже 1 лей и 50 банов. Выходит, обман.
При этом пассажирка заметила, что таксисты не раз отмечали в приложении «в путь» позже, увеличивая время ожидания. Не с момента, когда она села в машину, а после того, как все усядутся, пристегнуться, машина развернулась и выехала из двора.
Получается, что в бесплатное время ожидания входит даже разворот?
В общей сумме, как-то водитель такими хитростями накрутил 5 леев к сумме. Наша героиня обратила внимание водителя на это, на что он сказал, что он вернет ей «мерзкие» леи, раз она такая принципиальная.
Другие водители извинялись и все, как один, сваливали на невнимательность.
«Таксисты “выигрывают” себе от лея до пяти, а может, у кого-то и больше. Почему мы все время друг друга хотим ободрать, хоть на копеечку?», — спрашивает жительница Кишинева, пожелавшая остаться анонимом.