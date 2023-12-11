10:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Мощное арктическое вторжение накрыло регион. Какой будет погода в Иркутске на неделе с 11 по 17 декабря
Утром −36, днем −27 градусов ожидается в Иркутске в понедельник, 11 декабря.
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В Приангарье пришли лютые морозы. Всему виной, по словам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, мощное арктическое вторжение, которое накрыло регион волной с северных широт. Так, в понедельник местами по области до −40…-45, в северных и верхнеленских районах и вовсе до −50. В областном центре среднесуточная температура опустилась на 11−17 градусов ниже нормы. КП-Иркутск узнала, какой будет погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 декабря.
Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 декабря: прогноз
В Иркутске, по данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник с утра ожидается −34…-36 градусов, днем потеплеет до −25…-27. При этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2−7 м/с. Согласно прогнозу, осадков нет, облачность переменчивая.
В ночь на вторник, 12 декабря, синоптики Гидрометцентра России обещают низкие отрицательные температуры. Столбики уличных термометров покажут −34, а днем −28. Облачность все также переменная и без осадков.
Холода не отступят и в среду. В ночь на 13 декабря в городе прогнозируют −35. Днем будет облачно, без осадков и 28 градусов ниже нуля. Небо затянет облаками, но осадков не ожидается. В четверг в Иркутске ночью −30, а днем снова −28. Временами 14 декабря из-за облаков будет выглядывать солнце. Можно сказать, что потепление в областном центре начнется в пятницу.
— В ночь на 15 декабря в Иркутске −27 градусов, — сообщают метеорологи Гидрометцентра России. — Днем −26, облачно и без осадков.
Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 декабря: прогноз на выходные
К выходным лютые морозы отступят. И хотя в ночь на субботу все еще −29, то днем столбики термометров на городских улицах покажут −20 и пойдет снег. Снегопада бояться не стоит, осадки будут небольшими и кратковременными.
В ночь на воскресенье, по данным Гисметео, ожидается −23 градуса, а днем потеплеет до −15, выпадет небольшой снег.
Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 декабря: советы от МЧС
— одевайтесь по погоде;
— не перекаливайте печи;
— не перегружайте электросеть включением одновременно нескольких приборов;
— собираясь в дальнюю дорогу обязательно берите с собой дополнительные теплые вещи, топливо:
— не оставляйте без присмотра малолетних детей, а также включенные электрообогреватели, топящиеся печи;
— при обогреве автомобилей не оставляйте прибор без присмотра, следите за уровнем антифриза, так как этот прибор его выпаривает. Лучше включать его за полтора часа до старта, а не на всю ночь.