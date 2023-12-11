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03:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Виза в Китай станет дешевле на четверть

Генконсульство КНР во Владивостоке объявило о снижении стоимости оформления документов на въезд в страну.

Источник: AmurMedia

Генеральное консульство КНР во Владивостоке сообщило о существенном снижении стоимости визы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на дипломатическое ведомство. С 11 декабря 2023 года цена на услугу станет дешевле на 800 рублей — с 3300 до 2500 рублей.

«В целях создания более благоприятных условий для поездок иностранных граждан в Китай с 11 декабря 2023 г. по 31 декабря 2024 г. Генеральное консульство КНР в г. Владивостоке снизит плату за оформление виз в Китай (за исключением дополнительной платы за срочное оформление виз). В отношении заявок на получение виз, которые были поданы до 11 декабря 2023 г., будут применяться былые тарифы», — говорится в сообщении ведомства.

Для граждан РФ оформление однократного въезда в Китай обойдется в 2500 рублей, двукратная виза — 5000, многократная — 7400.

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