03:40 (мск), источник: AmurMedia.ru
Виза в Китай станет дешевле на четверть
Генконсульство КНР во Владивостоке объявило о снижении стоимости оформления документов на въезд в страну.
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Генеральное консульство КНР во Владивостоке сообщило о существенном снижении стоимости визы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на дипломатическое ведомство. С 11 декабря 2023 года цена на услугу станет дешевле на 800 рублей — с 3300 до 2500 рублей.
«В целях создания более благоприятных условий для поездок иностранных граждан в Китай с 11 декабря 2023 г. по 31 декабря 2024 г. Генеральное консульство КНР в г. Владивостоке снизит плату за оформление виз в Китай (за исключением дополнительной платы за срочное оформление виз). В отношении заявок на получение виз, которые были поданы до 11 декабря 2023 г., будут применяться былые тарифы», — говорится в сообщении ведомства.
Для граждан РФ оформление однократного въезда в Китай обойдется в 2500 рублей, двукратная виза — 5000, многократная — 7400.