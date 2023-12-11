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03:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Штрафы за нарушения безопасности на воде увеличили в Иркутской области

Ранее нарушение грозило штрафом от 1000 до 2000 рублей за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

Источник: МЧС РФ

В региональный закон «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области» внесли изменения. Если раньше нарушение грозило штрафом от 1000 до 2000 рублей, то теперь за несоблюдение могут оштрафовать на 2000 — 5000 рублей. Для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Приангарью.

— Кроме того, установили штрафы за нарушение правил обустройства, обслуживания и пользования местом массового отдыха людей у воды, не связанного с купанием. С одного человека могут взыскать от 500 до 1000 рублей, с должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей, а для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, — говорят в МЧС.

А за нарушение запрещающих знаков безопасности на воде от 500 до 1000 рублей.

Также внесли изменения в закон области об административной ответственности за нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. За превышение скорости движения может грозить штраф от 500 до 1000 рублей.

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