03:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Всего лишь пять секунд: редкого хищника застали за отдыхом в Приморье
Дальневосточный леопард показал, как отдыхает в Приморье.
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Хищник решил отвлечься от своих непременно важных обязанностей и проверить землю на мягкость в приморском нацпарке «Земля леопарда». Сотрудники организации отметили, что в этот момент хвост хищника будто ожил, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Специалисты подчеркнули, что леопард прилег ненадолго — по всей видимости, его что-то начало тревожить, или он просто захотел вновь исследовать территорию. Пока животное прохлаждалось — его хвост дергался и словно жил своей жизнью.
Работники нацпарка добавили, что эта часть тела дикой кошки достигает 90 сантиметров. Леопарды используют хвосты для прыжков в высоту. Всего они могут достигнуть 5 метров в высоту. Поэтому «спортсменам» так важны даже эти 5 секунд отдыха.