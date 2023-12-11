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Спецоперация на Украине
03:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Всего лишь пять секунд: редкого хищника застали за отдыхом в Приморье

Дальневосточный леопард показал, как отдыхает в Приморье.

Хищник решил отвлечься от своих непременно важных обязанностей и проверить землю на мягкость в приморском нацпарке «Земля леопарда». Сотрудники организации отметили, что в этот момент хвост хищника будто ожил, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Специалисты подчеркнули, что леопард прилег ненадолго — по всей видимости, его что-то начало тревожить, или он просто захотел вновь исследовать территорию. Пока животное прохлаждалось — его хвост дергался и словно жил своей жизнью.

Работники нацпарка добавили, что эта часть тела дикой кошки достигает 90 сантиметров. Леопарды используют хвосты для прыжков в высоту. Всего они могут достигнуть 5 метров в высоту. Поэтому «спортсменам» так важны даже эти 5 секунд отдыха.

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