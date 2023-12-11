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09:03 (мск), источник: dostup1.ru

Занятия в школах Челябинска 11 декабря отменили для всех из-за сильного мороза

В пять утра в центре города минус 30.

Занятия в школах Челябинска в понедельник отменили полностью из-за сильного мороза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 11 декабря, Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города с первого по одиннадцатый класс первой и второй смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба-112.

В пять утра в центре южноуральской столицы минус 30, влажность воздуха 72%, ветер северный 3−6 м/с, атмосферное давление 763 мм ртутного столба при норме 744 мм.

Днем при переменной облачности без осадков, ветер северный, северо-восточный 3−8 м/с, минус 28−30 градусов.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ) вводит особый режим занятий на 11 и 12 декабря: понедельник объявляется днем самостоятельной работы, вторник учебный процесс будет проходить в дистанционном формате.

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) в понедельник, 11 декабря, и во вторник, 12 декабря, все занятия будут проводиться на дистанте.

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в понедельник, 11 декабря, занятия также переносятся в дистанционный формат.

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