03:33 (мск), источник: AmurMedia.ru
Пока вы спали: крупный пожар, драка на свадьбе и дорогое арендное жилье
Редакция ИА AmurMedia предлагает обзор наиболее интересных событий в мире, России и на Дальнем Востоке.
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Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил информацию о том, что находится в больнице. Хавьер Милей принес присягу в качестве президента Аргентины. Арендное жилье в крупных городах подорожало за последний год на четверть. Экс-президент США Дональд Трамп принял решение больше не давать показания в суде Нью-Йорка. Об этом и многом другом читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока от ИА AmurMedia.
Иосиф Пригожин подтвердил информацию о своей госпитализации
Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил информацию о том, что находится в больнице, не приведя подробностей. В свою очередь его ассистент сообщил, что у продюсера подозревают пневмонию, сообщает ТАСС (16+).
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
Хавьер Милей принес присягу в качестве президента Аргентины. Церемония прошла в здании Конгресса. После присяги уходящий глава государства Альберто Фернандес вручил Милею президентскую ленту и жезл, сообщает ТАСС (16+).
Прокуратура Ирана обвинила европейского дипломата в шпионаже в пользу Израиля
Прокуратура Ирана предъявила подданному Швеции Йохану Флодерусу, работающему во внешнеполитической службе Евросоюза, обвинения в шпионаже в пользу Израиля, сообщает ТАСС (16+).
В Брянске арестовали отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии
Советский районный суд Брянска заключил под стражу на два месяца Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5, сообщает ТАСС (16+).
Арендное жилье в крупных городах подорожало на 25%
Арендное жилье в крупных городах подорожало за последний год на четверть. Больше всего цены поднялись в Нижнем Новгороде (+28%), Челябинске (+26,4%), Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%) и Ростове-на-Дону (+17,6%). В столице показатель увеличился на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%, добавила она, сообщают «Известия» (18+).
Саудовский принц назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством прочных отношений
Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию — это прямое доказательство того, что двум странам удалось укрепить взаимоотношения, они прочные и доверительные. Аль-Фейсал также указал на совпадение позиций Москвы и Эр-Рияда по ряду международных вопросов. В частности, он отметил подход к решению некоторых международных проблем, включая ситуацию в секторе Газа, сообщают «Известия» (18+).
Россияне стали покупать больше шоколада в 2023 году
В 2023 году россияне стали больше покупать шоколада. Уточняется, что спрос на кондитерские изделия обычно падает с конца весны и до осени. Однако с мая по август 2023 года было куплено 79% от суммы проданных «на полке» шоколадных плиток и батончиков за тот же период 2021 и 2022 годов вместе взятых, сообщают «Известия» (18+).
В Сыктывкаре произошел крупный пожар в жилом доме
В Сыктывкаре в Республике Коми произошел крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме. Информация о пострадавших в результате случившегося не приводится, сообщают «Известия» (18+).
Российские военные заявили о девяти нарушениях в небе Сирии
Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, сообщает «Интерфакс» (18+).
Трамп принял решение отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве
Экс-президент США Дональд Трамп принял решение больше не давать показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве при оценке активов, сообщает РЕН ТВ (18+).
Два поезда столкнулись в Италии, пострадали 17 человек
В Италии столкнулись два поезда, пострадали как минимум 17 человек. Движение составов на линии сейчас приостановлено, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ (18+).
Друзья жениха избили на свадьбе гостя, который спрятался от жены в кустах
В Ленинградской области друзья жениха избили на свадьбе гостя, который спрятался от жены в кустах, а затем поехал с ними на квартиру продолжать банкет. Избитого жителя в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и сотрясение головного мозга, сообщает РЕН ТВ (18+).