03:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Цветочного афериста-рецидивиста в Приморье надолго отправили в колонию
Предприниматель из Уссурийска нагрелся на покупателях на 2,5 млн рублей.
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В Приморье бизнесмена отправили в колонию на семь лет за десятки афер при продаже тюльпанов. Как уточнили в УМВД, он обманом получил от покупателей цветов 2,5 млн рублей, при этом делал уже это не первый раз, сообщает ИА PrimaMedia.
В Приморском крае суд вынес приговор предпринимателю из Уссурийска, который похитил деньги у 43 покупателей тюльпанов. Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мужчине предъявляли следователи ОМВД России по городу Уссурийску.
«Ранее судимый за аналогичные мошенничества бизнесмен в преддверии Международного женского дня 8 Марта заключил с гражданами договоры о доставке цветов, которых у него в наличии не было, взял предоплату и не выполнил обязательства», — пояснили специалисты.
Суд назначил недобросовестному предпринимателю семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.