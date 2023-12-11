05:38 (мск), источник: АиФ Красноярск
Житель Ачинска получил штраф в 30 тысяч рублей за запуск квадрокоптера
Сибиряк запустил беспилотное средство без разрешения от администрации города.
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Житель Ачинска получил штраф в 30 тысяч рублей за запуск квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры Красноярского края.
В ноябре 2023 года мужчина запустил беспилотный аппарат в черте Ачинска без разрешения от мэрии, а сам квадрокоптер не был зарегистрирован в Росавиациии.
Владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, постановление в законную силу пока не вступило.